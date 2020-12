ഇത് എന്തു ഫോബിയ ആണ്?

കേരളത്തിൽ പാരമ്പര്യ സുന്നി മുസ്‌ലിംകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അക്രമങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടിവന്നത് മുസ്‌ലിം ലീഗ് എന്ന ഒരു സാമുദായിക രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിൽ നിന്നാണ്.

Posted on: December 27, 2020 5:00 am | Last updated: December 26, 2020 at 11:56 pm