തപാല്‍ വോട്ടില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിക്കോ ചിഹ്നത്തിനോ നേരെയുള്ള ഏത് അടയാളവും വോട്ടായി പരിഗണിക്കും

Posted on: December 16, 2020 7:07 am | Last updated: December 16, 2020 at 7:07 am