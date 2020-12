കര്‍ഷകര്‍ നല്‍കുന്ന സമര പാഠങ്ങള്‍

സമരത്തിന്റെ പ്രഭവസ്ഥലങ്ങള്‍ ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നാകുമ്പോള്‍ അതിന് ഏറെ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. അവര്‍ അത്രമാത്രം രാഷ്ട്രീയ പ്രബുദ്ധരല്ല എന്ന പൊതുധാരണയെ സമരം തിരുത്തുകയാണ്. തങ്ങളുടെ വിഷയങ്ങളെ മുഖ്യധാരാ പാര്‍ട്ടികളെ മറികടന്നുകൊണ്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നതും പിന്നീട് പാര്‍ട്ടികള്‍ അതിനോട് ഐക്യപ്പെടുന്നതും നിസ്സാര കാര്യമല്ല. പല ഭരണകൂട കരിനിയമങ്ങള്‍ക്കും എതിരെ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിരോധം വട്ടപ്പൂജ്യമാകുമ്പോള്‍ കര്‍ഷക സമരങ്ങള്‍ മറ്റൊരു രാഷ്ട്രീയത്തെയാണ് മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നത്.

Posted on: December 16, 2020 4:02 am | Last updated: December 16, 2020 at 1:26 am