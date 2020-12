ബംഗാള്‍ രാഷ്ട്രീയത്തിലെ പിന്നാമ്പുറക്കളികള്‍

നഡ്ഡയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച് ബി ജെ പി ബംഗാള്‍ അധ്യക്ഷന്‍ ദിലീപ് ഘോഷ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രിക്ക് കത്തയച്ചത്, കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിന്റെ ഇടപെടല്‍, ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടതുമെല്ലാം നേരത്തേ തയ്യാറാക്കിയ തിരക്കഥക്കനുസരിച്ചുള്ള നീക്കമാണെന്ന്‌ ടി എം സി ആരോപിക്കുന്നു.

Posted on: December 14, 2020 5:00 am | Last updated: December 13, 2020 at 11:17 pm