കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍ സൗജന്യമായി നല്‍കുമെന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രഖ്യാപനം പെരുമാറ്റച്ചട്ട ലംഘനം; പരാതി നല്‍കി യു ഡി എഫ്

Posted on: December 13, 2020 11:00 am | Last updated: December 13, 2020 at 12:32 pm