എല്‍ഡിഎഫ് മികച്ച വിജയം നേടുമെന്ന് മന്ത്രി സി രവീന്ദ്രനാഥ്; മാധ്യമ വിവാദങ്ങള്‍ സ്വാധീനിക്കില്ലെന്ന് മന്ത്രി എ സി മൊയ്തീനും

Posted on: December 10, 2020 8:00 am | Last updated: December 10, 2020 at 9:16 am