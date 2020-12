വേലി തന്നെ വിള തിന്നുമ്പോള്‍

32ാം അനുഛേദത്തിന്റെ കാലില്‍ ഊന്നിനിന്നുകൊണ്ടാണ് പൊതുതാത്പര്യ ഹരജികള്‍ ജനശബ്ദമാകാറുള്ളത്. സുപ്രീം കോടതിയിലെ മുഖ്യ ന്യായാധിപന്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടത് പോലെ ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 32നെ നിരുത്സാഹപ്പെടുത്തിയാല്‍ പൊതുതാത്പര്യ ഹരജി സമ്പ്രദായം തന്നെ അവതാളത്തിലാകും. യഥാര്‍ഥത്തില്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ ഭരണഘടനയുടെ സംരക്ഷകനും മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ കാവലാളുമാക്കുന്നത് 32ാം അനുഛേദമാണ്.

