ചാലക്കുടി പാലത്തില്‍ നിന്നും പുഴയിലേക്ക് കണ്ടെയ്‌നര്‍ ലോറി മറിഞ്ഞു

Posted on: December 3, 2020 8:40 pm | Last updated: December 3, 2020 at 8:40 pm