രണ്ട് മണിക്കൂര്‍ കൊണ്ട് 489 കിലോ മീറ്റര്‍ അകലെ അവയവം എത്തിച്ച് ലമ്പോര്‍ഗിനി ഹുറാകാന്‍

Posted on: December 1, 2020 5:48 pm | Last updated: December 1, 2020 at 5:50 pm