സ്ഥാനാര്‍ഥി നിര്‍ണയത്തെച്ചൊല്ലി സി പി എം പ്രവര്‍ത്തകരും വിമതരും തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍; ഒരാള്‍ക്ക് പരുക്ക്

Posted on: November 25, 2020 10:46 am | Last updated: November 25, 2020 at 10:46 am