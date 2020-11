ഫ്രാൻസിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?

ന്യൂസിലാൻഡിലെ അന്നൂർ പള്ളിയിൽ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയ ബ്രണ്ടന്റ് ടാറന്റ്. നോർത്ത് കരോലിനയിലെ കറുത്ത വർഗക്കാരുടെ പള്ളിയിൽ വെടിവെപ്പ് നടത്തിയ ഡിലൻ റൂഫ്. നോർവേയിൽ കൂട്ടക്കുരുതി നടത്തിയ ആൻഡേഴ്‌സ് ബ്രീവിക്.... ഇവരെയാണ് പാശ്ചാത്യ ലോകം യഥാർഥത്തിൽ പേടിക്കേണ്ടത്.

Posted on: November 1, 2020 4:00 am | Last updated: October 31, 2020 at 11:47 pm