നിയമസഭയിലെ കൈയാങ്കളി: കേസ് സ്‌റ്റേ ചെയ്യണമെന്ന സര്‍ക്കാര്‍ ആവശ്യം ഹൈക്കോടതി തള്ളി

Posted on: October 27, 2020 5:00 pm | Last updated: October 27, 2020 at 5:02 pm