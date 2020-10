കളിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടെ കടലില്‍ പെട്ട് രണ്ടു വയസ്സുകാരന്‍ മരിച്ചു

Posted on: October 15, 2020 2:07 pm | Last updated: October 15, 2020 at 2:07 pm