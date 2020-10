മഞ്ചൂരിലെ മഞ്ഞും ആവലാഞ്ചിയിലെ കാടും കടന്ന്…

മഞ്ചൂരിലേക്കടുക്കുംതോറും കാലാവസ്ഥയും കാഴ്ചകളുടെ രൂപവും മാറും. തണുപ്പ് കാലിന്റെ പെരുവിരൽ തൊട്ട് നമസ്കാരം പറഞ്ഞു ദേഹത്ത് കയറാൻ തുടങ്ങി. കുളിര് കോരുന്ന സായാഹ്നം. ഹിമാവൃതമായ ഇടുങ്ങിയ മലമ്പാതകൾ, അതിലൂടെ മേനി മുഴുവൻ മൂടിയ മനുഷ്യർ ഒറ്റയും തെറ്റയുമായി നടന്നുനീങ്ങുന്നു.

