ഒക്ടോബര്‍, നവംബര്‍ മാസങ്ങളെ ജാഗ്രതയോടെ കാണണം; മുന്‍കരുതലില്‍ വിട്ടുവീഴ്ച പാടില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: October 10, 2020 6:31 pm | Last updated: October 10, 2020 at 6:31 pm