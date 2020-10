കൊവിഡ് വ്യാപനം: സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കര്‍ശനമാക്കി; അഞ്ച് പേരില്‍ കൂടുതല്‍ കൂട്ടം കൂടരുത്

Posted on: October 1, 2020 11:36 pm | Last updated: October 1, 2020 at 11:39 pm