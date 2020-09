ആ മുല്ലപ്പൂവിനും സുഗന്ധമില്ല

മതവും വംശീയതയും തരാതരം ഉപയോഗിച്ച് അടര്‍ത്തി മാറ്റിയ ദക്ഷിണ സുഡാന്‍ സമാധാനമെന്തെന്നറിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇവരുടെ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടല്‍ വടക്കന്‍ സുഡാനെയും ഈ നിലയിലെത്തിക്കുമോ എന്നാണ് കാത്തിരുന്ന് കാണേണ്ടത്.

Posted on: September 27, 2020 4:05 am | Last updated: September 26, 2020 at 11:38 pm