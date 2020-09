ജി ഡി പി: ഇടിവിന്റെ കണക്കെടുക്കുമ്പോള്‍

തൊലിപ്പുറമെയുള്ള ചികിത്സ കൊണ്ട് സമ്പദ് വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമം. അതുകൊണ്ട് തീരാവുന്നതല്ല രാജ്യം നേരിടുന്ന പ്രതിസന്ധിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധി തത്കാലം നരേന്ദ്ര മോദി സര്‍ക്കാറിനില്ല.

