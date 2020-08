ജോ ബൈഡന്‍ മത്സരിക്കുന്നത് വംശവെറിയോടാണ്‌

ഇങ്ങനെ അമേരിക്കന്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് രംഗത്ത് വംശീയതക്കും വിദ്വേഷ രാഷ്ട്രീയത്തിനുമെതിരായ സംവാദങ്ങളാണ് ബൈഡനും കമലാ ഹാരിസും ഉയര്‍ത്തിക്കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത്.

