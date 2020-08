മെസി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലേക്ക്; സൂചന നൽകി അഗ്യൂറോ

കായിക ലോകത്ത് മെസിയുടെ ട്രാൻസ്ഫർ സംബന്ധിച്ച ചർച്ചകൾ പൊടിപൊടിക്കുമ്പോൾ സെർജിയോ അഗ്യൂറോയുടെ ഒഫീഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം അക്കൗണ്ടിലെ പേരുമാറ്റം വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ kunaguero10 എന്ന പേരിലെ 10 ഒഴിവാക്കി kunaguero എന്നാക്കിയിക്കുകയാണ് അർജന്റൈൻ ദേശീയ ടീമിലെ മെസിയുടെ സഹതാരം. പേരിലെ പത്താം നമ്പർ ഒഴിവാക്കിയത് മെസി മാഞ്ചസ്റ്റർ സിറ്റിയിലേക്ക് വരാനുള്ള സൂചനയായാണ് ആരാധകരുടെ വിലയിരുത്തൽ.

Aguero has removed his “kun aguero 10” from ig… Messi will take that…lol pic.twitter.com/rDTEqdKE5c

— Morningstar🤴🏾🧝🏾‍♀️👼🏾 (@Eshin_buruku) August 26, 2020