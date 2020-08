കനത്ത മഴ: തെലങ്കാനയില്‍ നൂറോളം പേരെ സുരക്ഷിത സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി

Posted on: August 21, 2020 4:39 pm | Last updated: August 21, 2020 at 4:39 pm