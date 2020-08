ബിഹാര്‍ വ്യവസായ മന്ത്രി ശ്യാം രാജകിനെ മന്ത്രിസഭയില്‍ നിന്നും പാര്‍ട്ടിയില്‍ നിന്നും പുറത്താക്കി

Posted on: August 16, 2020 11:09 pm | Last updated: August 16, 2020 at 11:09 pm