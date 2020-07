ഹജ്ജ് 2020: ഹാജിമാര്‍ക്ക് സംസം വിതരണത്തിന് ഹറമില്‍ പുതിയ സംവിധാനം

Posted on: July 27, 2020 9:18 pm | Last updated: July 27, 2020 at 9:18 pm