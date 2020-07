സിലബസ് ഏകീകരണ ശ്രമം ആസൂത്രിതം

വ്യത്യസ്ത സമൂഹങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സങ്കല്‍പ്പങ്ങള്‍ക്കിണങ്ങും വിധമായിരിക്കണം പാഠ്യപദ്ധതികള്‍ തയ്യാറാക്കേണ്ടത്. സിലബസ് ഏകീകരണമല്ല, പഠന നിലവാരം മികവുറ്റതാക്കാനുള്ള പദ്ധതികളാണ് ഇന്നാവശ്യം.

