മുഖ്യമന്ത്രിയെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് നീക്കാന്‍ ആഗ്രഹിക്കാം; എന്നാല്‍, നെറികേടുകള്‍ കാട്ടരുത്: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: July 9, 2020 8:23 pm | Last updated: July 9, 2020 at 8:23 pm