മെഡിക്കല്‍ ഓക്‌സിജന്‍ ഘടിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ ഫയര്‍ ട്രക്ക് അബൂദബി സിവില്‍ ഡിഫെന്‍സ് പുറത്തിറക്കി

Posted on: June 29, 2020 8:38 pm | Last updated: June 29, 2020 at 8:38 pm