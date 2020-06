കൊവിഡ് 19- ബെയ്‌ജിംഗിൽ 1200 വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കി; നഗരത്തിൽ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമെന്ന് അധികൃതർ

Posted on: June 17, 2020 11:42 am | Last updated: June 17, 2020 at 11:42 am