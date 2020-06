കൊവിഡ്: കേന്ദ്രത്തിനെതിരെ ഐൻസ്റ്റീന്‌റെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ച് രാഹുൽ ഗാന്ധി

Posted on: June 15, 2020 2:10 pm | Last updated: June 15, 2020 at 2:13 pm