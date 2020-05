അഫ്ഗാനില്‍ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍ സഞ്ചരിച്ച വാനിന് നേരെ ഭീകരാക്രമണം; രണ്ട് മരണം

Posted on: May 31, 2020 5:29 pm | Last updated: May 31, 2020 at 5:29 pm