സന്നദ്ധ സേനാ വളണ്ടിയര്‍മാര്‍ക്ക് ഇന്‍ഷ്വറന്‍സ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുന്നത് പരിഗണനയില്‍: മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: May 28, 2020 6:35 pm | Last updated: May 28, 2020 at 6:35 pm