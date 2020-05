പട്ടാമ്പിയില്‍ നിര്‍മാണത്തിലിരുന്ന കെട്ടിടം തകര്‍ന്ന് വീണ് ഒരു മരണം

Posted on: May 24, 2020 2:57 pm | Last updated: May 24, 2020 at 4:38 pm