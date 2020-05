സംസ്ഥാനത്ത് നാളെ മുതല്‍ കെ എസ് ആര്‍ ടി സി നിരത്തിലിറങ്ങും; സ്വകാര്യ ബസ് ഓടില്ല

Posted on: May 19, 2020 1:13 pm | Last updated: May 19, 2020 at 1:13 pm