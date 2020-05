ലോക്ക്ഡൗണ്‍ നിര്‍ദേശങ്ങളില്‍ മാറ്റത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം നല്‍കണം-പ്രധാനമന്ത്രിയോട് വിവിധ ആവശ്യങ്ങളുന്നയിച്ച് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: May 11, 2020 9:25 pm | Last updated: May 11, 2020 at 9:25 pm