സഊദിയിലെ അറാറില്‍ ഗ്യാസ് ചോര്‍ന്ന് സ്‌ഫോടനം ; ആറ് പേര്‍ക്ക് പരുക്കേറ്റു

Posted on: April 21, 2020 10:00 pm | Last updated: April 21, 2020 at 10:00 pm