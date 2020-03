ആ സുന്നിയല്ല, ഈ സുന്നി…

തബ്‌ലീഗ് ജമാഅത്തിനെ സുന്നി ഇവാഞ്ചലിക്കല്‍ മൂവ്‌മെന്റ് എന്നാണ് ദേശീയ, അന്തര്‍ദേശീയ മാധ്യമങ്ങള്‍ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ കേരളത്തില്‍ വ്യവഹരിക്കപ്പെടുന്ന സുന്നിയുമായി ഇവര്‍ക്ക് ഒരു ബന്ധവുമില്ല.

March 31, 2020