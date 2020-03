ലോകത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം ആറര ലക്ഷത്തോടടുക്കുന്നു; മരിച്ചത് 30,000ത്തില്‍ പരമാളുകള്‍

Posted on: March 29, 2020 9:08 am | Last updated: March 29, 2020 at 9:32 am