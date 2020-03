പട്ടും വളയും പട്ടടയും

ബാബരി മസ്ജിദ്, റാഫേല്‍ എന്നീ കേസുകളില്‍ കേന്ദ്രത്തിന് വേണ്ടി വിധി പ്രസ്താവിച്ചതിന്റെ പ്രത്യുപകാരമാണ് ഗോഗോയിയുടെ ഈ സ്ഥാനലബ്ധിയെന്ന ഗുരുതരമായ സന്ദേശം സാധാരണക്കാരന്റെ അവസാന അത്താണിയായ നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥയുടെ അടിവേരിളക്കുന്ന ഒന്നായിരിക്കുമെന്ന് വരും നാളുകള്‍ തെളിയിക്കും.

