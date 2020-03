കൊവിഡ് ബാധിച്ച ഇറ്റലിക്കാരന്‍ എവിടെയൊക്കെ പോയി; ആരോഗ്യ വകുപ്പിന് ഇറ്റാലിയന്‍ ഭാഷ അറിയുന്നയാളെ വേണം

Posted on: March 15, 2020 10:48 am | Last updated: March 15, 2020 at 1:37 pm