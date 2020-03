കേന്ദ്രത്തിന്റേത് ഭ്രാന്തന്‍ നടപടി; പെട്രോളിന്റേയും ഡീസലിന്റേയും നികുതി വര്‍ധിപ്പിച്ചത് പിന്‍വലിക്കണം: മന്ത്രി തോമസ് ഐസക്

Posted on: March 14, 2020 12:06 pm | Last updated: March 14, 2020 at 12:06 pm