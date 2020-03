പക്ഷിപ്പനി: പക്ഷികളെ നശിപ്പിക്കേണ്ടി വരുന്ന കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ധനസഹായ പ്രഖ്യാപനവുമായി മന്ത്രി

Posted on: March 8, 2020 7:15 pm | Last updated: March 8, 2020 at 7:15 pm