മാപ്പിളകല തന്നെ ജീവിതം

മാപ്പിള കലകളെയും സാഹിത്യത്തെയും കുറിച്ച് ഇത്രയേറെ ഗവേഷണങ്ങളും പ്രഭാഷണങ്ങളും നടത്തുകയും ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്ത മറ്റൊരാളുണ്ടാകില്ല. നഗ്നപാദനായി അദ്ദേഹം മാപ്പിള സംസ്‌കാരത്തിന്റെ പ്രചാരണത്തിനും പകർച്ചക്കും വേണ്ടി അവിശ്രമം സഞ്ചരിച്ചു. 1970കളിലാണ് മാപ്പിള പഠന മേഖലയിലേക്ക് ബാലകൃഷ്ണൻ വള്ളിക്കുന്ന് മാഷ് തിരിയുന്നത്. അദ്ദേഹത്തെ കുറിച്ച് സിറാജ് പ്രതിവാരത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗഫൂർ മേൽമുറി തയ്യാറാക്കിയ ഫീച്ചർ.

Posted on: March 7, 2020 5:40 pm | Last updated: March 7, 2020 at 5:43 pm