ജറൂസലം വില്‍ക്കാനുള്ളതല്ല

ആഗോള സമൂഹത്തിന് ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാനാകാത്ത വ്യവസ്ഥകളാണ് ട്രംപ് പ്ലാനിലുള്ളത്. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരമൊരു പദ്ധതി മുന്നോട്ട് വെക്കുന്നു? ഉത്തരം വ്യക്തമാണ്. ഇത് നടപ്പാക്കാനുള്ള പദ്ധതിയല്ല, ഒരു സന്ദേശമാണ്. ഫലസ്തീന്‍ ജനത സ്വപ്‌നം കാണുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സന്ദേശം.

Posted on: February 5, 2020 4:49 pm | Last updated: February 5, 2020 at 4:54 pm