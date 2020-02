പൗരത്വ പ്രതിഷേധം: ജാമിഅക്ക് പിന്നാലെ ശഹിന്‍ ബാഗിലും വെടിവെപ്പ്

ന്യൂഡല്‍ഹി | പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവര്‍ക്ക് എതിരെ ജാമിഅ മില്ലിയ്യ സര്‍വകലാശാലയില്‍ യുവാവ് വെടിയുതിര്‍ത്ത സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ സമരകേന്ദ്രമായ ശഹിന്‍ബാഗിലും വെടിവെപ്പ്. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ രണ്ട് ബുള്ളറ്റുകള്‍ ഉതിര്‍ത്തതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പറയുന്നു.

വെടിവെച്ചയാളെ പോലീസ് പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തില്‍ ആര്‍ക്കെങ്കിലും പരുക്കേറ്റതായി വിവരമില്ല.

A man fired a shot towards #ShaheenBagh protesters from Sarita Vihar end.

Thankfully none has been injured.

The gunman has been apprehended.

Why this peaceful protest has rattled so many?#ShaheenBaghProtest pic.twitter.com/a7XyJn3FJX

