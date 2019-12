സോമാലിയയില്‍ കാര്‍ ബോംബ് സ്‌ഫോടനം: 76 മരണം- 90 പേര്‍ക്ക് പരുക്ക്

Posted on: December 28, 2019 9:41 pm | Last updated: December 28, 2019 at 9:41 pm