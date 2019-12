പൗരത്വ നിയമഭേദഗതിയെ അനുകൂലിച്ച് പ്രസംഗം; ദേശീയ ചരിത്ര കോണ്‍ഗ്രസില്‍ ഗവര്‍ണര്‍ക്കെതിരെ പ്രതിനിധികളുടെ കടുത്ത പ്രതിഷേധം

Posted on: December 28, 2019 12:28 pm | Last updated: December 28, 2019 at 12:32 pm