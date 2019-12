മുസ്ലിങ്ങള്‍ക്ക് പോകാന്‍ 150 ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രങ്ങളുണ്ട്; ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് ഇന്ത്യ മാത്രം: വിജയ് രൂപാണി

Posted on: December 25, 2019 12:02 pm | Last updated: December 25, 2019 at 12:03 pm