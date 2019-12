ന്യൂഡല്‍ഹി |പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അര്‍ബന്‍ നാസിയെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ച് ബോളിവുഡ് സംവിധായകന്‍ അനുരാഗ് കശ്യപ്. പൗരത്വ നിയമത്തിനെതിരായ പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ക്കു പിന്നില്‍ കോണ്‍ഗ്രസും ചില അര്‍ബന്‍ നക്‌സലുകളുമാണെന്ന മോദിയുടെ പരാമര്‍ശത്തിനു പ്രതികരണമായാണ് അനുരാഗ് ട്വിറ്ററില്‍ മോദിയെ നഗര നാസിയെന്നു വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

രാജ്യത്തു തടവറകള്‍ ഇല്ലെന്നും ഒരു മുസ്ലിമിനെ പോലും തടവില്‍ പാര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാംലീല മൈാനത്തു നടത്തിയ പ്രസംഗത്തില്‍ മോദി പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിനു മറുപടിയായി തടവറകള്‍ക്കുള്ള തെളിവുകളും ഇതു സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും അനുരാഗ് കശ്യപ് വീണ്ടും ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.ജാമിയ സര്‍വകലാശാലയിലെ പോലീസ് അതിക്രമത്തിനു പിന്നാലെ സര്‍ക്കാരിനെ വിമര്‍ശിച്ച് അനുരാഗ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. രാജ്യത്തു വീണ്ടും അടിയന്തരാവസ്ഥ നിലവില്‍ വന്നു എന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിമര്‍ശനം. നാലു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്കുശേഷം ട്വിറ്ററില്‍ മടങ്ങിയെത്തിയാണ് അനുരാഗ് പ്രതിഷേധമറിയിച്ചത്.

And here are the pictures of the detention centre’s #UrbanNazi https://t.co/7SpcpKxU0h

— Anurag Kashyap (@anuragkashyap72) December 22, 2019