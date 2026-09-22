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Kerala

അട്ടപ്പാടിയില്‍ ആനയുടെ ആക്രമണത്തില്‍ പരുക്കേറ്റ സ്ത്രീ മരിച്ചു

അപായ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ഭവാനിപ്പുഴയില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇവരെ ആന ആക്രമിച്ചത്

Published

Sep 22, 2026 9:54 pm |

Last Updated

Sep 22, 2026 9:55 pm

പാലക്കാട് |  അട്ടപ്പാടിയില്‍ കാട്ടാന ആക്രമണത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരുക്കേറ്റ സ്ത്രീ മരിച്ചു. മണ്ണാര്‍ക്കാട് സ്വദേശി ബുഷാര (52) ആണ് മരിച്ചത്.

 

അപായ മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ഭവാനിപ്പുഴയില്‍ ഇറങ്ങിയപ്പോഴാണ് ഇവരെ ആന ആക്രമിച്ചത്.

Content Highlights: A 52-year-old woman from Mannarkkad named Bushara died after being attacked by a wild elephant in Attappadi, Palakkad. The tragic incident occurred when she stepped into the Bhavani river despite safety warnings. She later succumbed to her severe injuries during medical treatment.

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