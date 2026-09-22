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ദുജുവാന് ചുഴലിക്കാറ്റ്; ജപ്പാനില് നാലുപേര് മരിച്ചു, ആറുപേരെ കാണാതായി
കനഗാവ, ചിബ പ്രവിശ്യകളിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിലാണ് മരണങ്ങള് സംഭവിച്ചത്.
ടോക്കിയോ | ജപ്പാനില് കനത്ത മഴയോടൊപ്പം വീശിയടിച്ച ‘ദുജുവാന്’ ചുഴലിക്കാറ്റില് നാലുപേര് മരിച്ചു. ആറുപേരെ കാണാതായതായും റിപോര്ട്ടുണ്ട്. കനഗാവ, ചിബ പ്രവിശ്യകളിലുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിലാണ് മരണങ്ങള് സംഭവിച്ചത്.
ചുഴലിക്കാറ്റ് മൂലം വൈദ്യുതിബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുകയും നൂറുകണക്കിന് വിമാന സര്വീസുകള് റദ്ദാക്കേണ്ടി വരികയും ചെയ്തു. ഇന്ന് ചുഴലിക്കാറ്റ് ജപ്പാന്റെ കിഴക്കന് തീരത്തുനിന്ന് അകന്നതിനെ തുടര്ന്ന് മിക്ക ഒഴിപ്പിക്കല് നിര്ദേശങ്ങളും പിന്വലിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിശക്തമായിരുന്ന സമയത്ത്, അധികൃതര് ‘ജീവന് അപകടത്തിലാക്കുന്ന സാഹചര്യം’ ഉണ്ടെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്കുകയും 19 ലക്ഷം ആളുകളോട് സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറാന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
പസഫിക് സമുദ്രത്തില് രൂപപ്പെട്ടുവരുന്ന ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ പരമ്പരയിലെ ഏറ്റവും പുതിയതാണ് ‘ദുജുവാന്.’ സമുദ്രജലത്തിന്റെ താപനില ഉയര്ത്തുകയും അതുവഴി ചുഴലിക്കാറ്റുകളുടെ രൂപവത്കരണത്തെ ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ‘സൂപ്പര് എല് നിനോ’ (super El Niño) പ്രതിഭാസമാണ് ഇതിന്റെ തീവ്രത വര്ധിപ്പിച്ചത്.
ഈ വര്ഷം ജപ്പാനില് വീശിയടിക്കുന്ന ഇരുപത്തിയഞ്ചാമത്തെ ചുഴലിക്കാറ്റായ ദുജുവാന് അഞ്ച് ദിവസത്തെ അവധിക്കാലത്തിനിടയിലാണ് എത്തിയത്. ഇത് പല പരിപാടികളും റദ്ദാക്കാന് ഇത് കാരണമായി. ‘റോക്ക് ഇന് ജപ്പാന്’ സംഗീതോത്സവത്തില് തിങ്കളാഴ്ച നടത്താനിരുന്ന സംഗീതപരിപാടികള് റദ്ദാക്കി. കൂടാതെ, വീഡിയോ ഗെയിം മേളയായ ‘ടോക്കിയോ ഗെയിം ഷോ’യും മാറ്റിവച്ചു.
ചുഴലിക്കാറ്റില് ജീവന് നഷ്ടപ്പെട്ടവര്ക്ക് അനുശോചനം രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ജപ്പാന് പ്രധാനമന്ത്രി സനയ തകൈച്ചി എക്സില് സന്ദേശം പങ്കുവെച്ചു. അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെയും പൂര്ണമായ തയ്യാറെടുപ്പോടെയും കാര്യങ്ങള് കൈകാര്യം ചെയ്യാന് ചീഫ് കാബിനറ്റ് സെക്രട്ടറി തകെഹാരയോടും മന്ത്രി ഹോസോണോയോടും നിര്ദേശിച്ചതായി അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. എന്നാല്, യു എസിലേക്കുള്ള തന്റെ യാത്രാ പരിപാടിയില് മാറ്റമൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും തകൈച്ചി വ്യക്തമാക്കി. ചൊവ്വാഴ്ച ന്യൂയോര്ക്കില് നടക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പൊതുസഭയില് പ്രസംഗിക്കും. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുകയും ചെയ്യും.
Content Highlights:
Typhoon Dujuan has struck Japan causing widespread damage and leaving four people dead and six missing. Emergency response teams are actively carrying out search and rescue operations in the hardest-hit areas. Authorities have urged residents to evacuate and remain cautious as severe conditions persist.