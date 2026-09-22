വന്ദേമാതരം: മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആലപിക്കാത്തവർക്ക് എതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

National
വന്ദേമാതരം: മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ ആലപിക്കാത്തവർക്ക് എതിരെ ക്രിമിനൽ നടപടി ഉണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ മറുപടി തേടി
ന്യൂഡൽഹി | ദേശീയ ഗാനമായ വന്ദേമാതരം ആലാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1971-ലെ ദേശീയ ബഹുമാനത്തോടുള്ള അനാദരവ് തടയൽ നിയമത്തിൽ (Prevention of Insults to National Honour Act) കൊണ്ടുവന്ന 2026-ലെ ഭേദഗതിയുടെ ഭരണഘടനാ സാധുത ചോദ്യം ചെയ്തു സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിൽ സുപ്രീം കോടതി കേന്ദ്ര സർക്കാറിന്റെ മറുപടി തേടി. കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ ടി എം കൃഷ്ണ സമർപ്പിച്ച റിട്ട് ഹർജിയിലാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് സൂര്യ കാന്ത്, ജസ്റ്റിസ് ജോയ്മാല്യ ബാഗ്ചി, ജസ്റ്റിസ് വി മോഹന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വാദം കേട്ടത്.
മതപരമായ കാരണങ്ങളാൽ വന്ദേമാതരം ആലാപനത്തിൽ പങ്കുചേരാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്കെതിരെയും ക്രിമിനൽ നടപടികൾ ഉണ്ടാകില്ലെന്നാണ് കോടതി പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് ബെഞ്ച് വാക്കാൽ നിരീക്ഷിച്ചു. ബിജോയ് ഇമ്മാനുവൽ കേസിൽ സുപ്രീം കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ച വിധി ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്ന നിയമമാണെന്നും, മനഃസാക്ഷിപരമായ എതിർപ്പുള്ളവർക്ക് ഭരണഘടനയുടെ ആർട്ടിക്കിൾ 25, 26 പ്രകാരമുള്ള അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു ഗാനം ദേശീയ ഗാനമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നത് ജനാധിപത്യ സർക്കാറിന്റെ ചുമതലയാണെന്നും അത് കോടതിയുടെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ലെന്നും ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.
വന്ദേമാതരത്തിലെ ആറ് വരികളിൽ അവസാനത്തെ നാല് വരികളെയാണ് ഹർജിയിൽ ചോദ്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദുർഗ്ഗ, ലക്ഷ്മി, സരസ്വതി എന്നീ ഹിന്ദു ദേവതകളെ പരാമർശിക്കുന്ന ഈ ഭാഗങ്ങൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം ആലപിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭരണഘടനയുടെ മതേതര സ്വഭാവത്തിന് വിരുദ്ധമാണെന്ന് ഹർജിയിൽ വാദിക്കുന്നു. ഭേദഗതി ചെയ്ത നിയമപ്രകാരം ദേശീയ ഗാനമോ ദേശീയ ഗീതമോ ആലപിക്കുന്നത് തടസ്സപ്പെടുത്തുകയോ തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവോ പിഴയോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുമെന്തെങ്കിലുമോ ശിക്ഷയായി ലഭിക്കാം.
ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവുകൾ വഴി ആറ് വരികളും പൂർണ്ണമായി പാടണമെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ ‘തടസ്സം സൃഷ്ടിക്കൽ’ എന്ന വാക്ക് വ്യക്തതയില്ലാത്തതാണെന്നും ഇത് ഗവേഷണങ്ങളെയും കലാപരമായ ആവിഷ്കാരങ്ങളെയും പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കുമെന്നും ടി എം കൃഷ്ണയുടെ ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. കേസിൽ ഹർജിക്കാർക്ക് വേണ്ടി സീനിയർ അഡ്വക്കറ്റ് ഡോ എസ് മുരളിധർ ഹാജരായപ്പോൾ, കേന്ദ്ര സർക്കാറിന് വേണ്ടി സോളിസിറ്റർ ജനറൽ (Solicitor General) തുഷാർ മേത്ത ഹാജരായി.
Content Highlights
Supreme Court seeks Union response on TM Krishna’s plea against the 2026 amendment to National Honour Act. SC noted that no criminal action is expected against non-singers per Bijoe Emmanuel precedent.